MERCATO MILAN E TOP NEWS – Le ultime su Onana, Thiaw e Paquetá

Un venerdì 26 agosto ricco di news in casa Milan. A farla da padrone sarà, ancora per qualche giorno, il calciomercato. La sessione estiva si è aperta lo scorso 1° luglio, con diverse trattative ancora in piedi per i rossoneri. Aggiornamenti sugli affari del club di via Aldo Rossi. Si parte dalle ultime su Jean Onana. Il centrocampista del Bordeaux piace anche allo Spezia, che addirittura pare essere in vantaggio. Per la difesa, invece, riprende quota l'ipotesi Thiaw, mentre calano le quotazioni di Morato. Abbiamo poi le parole di Pioliin conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Bologna. Infine, arrivano novità importanti su Paquetá e la percentuale destinata al Milan.