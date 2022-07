MERCATO MILAN E TOP NEWS – Novità De Ketelaere e Renato Sanches

Un venerdì 22 luglio ricco di news in casa Milan. A farla da padrone è come sempre il calciomercato. La sessione estiva si è aperta lo scorso 1° luglio e sono già tante le trattative in ballo per i rossoneri. Aggiornamenti sugli affari del club di via Aldo Rossi. Si parte da Charles De Ketelaere. La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Per la difesa, invece, si lavora per Tanganga, ma non è da sottovalutare il profilo di Evan N'Dicka. Si attende una risposta da Renato Sanches, Frattesi del Sassuolo l'alternativa. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.