MERCATO MILAN E TOP NEWS – Distanza De Ketelaere, spunta N’Dicka

Una mercoledì 20 luglio ricco di news in casa Milan. In primo piano c'è come sempre il calciomercato. Quasi tre settimane dall'apertura ufficiale della sessione estiva. Si lavora sia per chiudere alcune trattative già impostate nei mesi scorsi sia per intavolarne di nuove. Aggiornamenti sugli affari in entrata ed in uscita. Si parte da De Ketelaere, con la missione belga di Maldini e Massara. Non è ancora tramontata del tutto la pista Renato Sanches, mentre per la difesa spunta anche il profilo di Evan N'Dicka.