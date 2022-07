MERCATO MILAN E TOP NEWS – Blitz De Ketelaere, occhio a Tanganga

Un martedì 19 luglio ricco di notizie in casa Milan: in primo piano c'è come sempre il calciomercato. Lo scorso 1° luglio si è aperta ufficialmente la sessione estiva ed il Milan accelera per regalare a Stefano Pioli diversi rinforzi. Aggiornamenti sulle trattative dei rossoneri in entrata ed in uscita. A cominciare dal solito De Ketelaere. Per il belga del Brugge si stringono i tempi. Occhi puntati anche su Japeth Tanganga, difensore del Tottenham. Possibile offerta per Jordan Veretout della Roma per il centrocampo. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.