Rinnovo Maldini e Massara, l’idea del Milan e il possibile compromesso

Scadono oggi, giovedì 30 giugno, come ormai noto, i contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara con il Milan. In caso di mancata firma, da domani, il direttore tecnico e il direttore sportivo rossonero non potrebbero più essere operativi. Con conseguente paralisi per le operazioni, in entrata e in uscita, del club di Via Aldo Rossi in sede di .