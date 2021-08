Calciomercato Milan – Pellegri, i suoi numeri nella stagione 2020-2021

Pietro Pellegri è un obiettivo di mercato concreto del Milan. Ecco i numeri dell'ex Genoa nella scorsa stagione con il Monaco

Dopo aver perso definitivamente Kaio Jorge, trasferitosi alla Juventus, il Milan non si ferma e continua la sua ricerca del terzo attaccante. Paolo Maldini non si accontenta di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, ma sta concretamente tentando di riportare in Italia Pietro Pellegri. L'ex attaccante del Genoa è l'ultima idea per completare il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli. Il classe 2001 si è messo in mostra con la maglia del Grifone a soli 16 anni prima di trasferirsi al Monaco. In Francia, però, i continui infortuni non gli hanno permesso di spiccare definitivamente il volo.