Milan, obiettivo Onyedika. Intanto Pioli sorride: manca solo Ibrahimovic

Mattina ricca di notizie a tinte rossonere. Il Milan avrebbe individuato in Raphael Onyedika l'obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo. Intanto Stefano Pioli può comunque essere contento in quanto, escluso Ibrahimovic, ha tutti i calciatori a disposizione.