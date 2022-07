MERCATO MILAN E TOP NEWS – Le ultime su De Ketelaere e Ziyech

Una martedì 26 luglio ricco di news in casa Milan. In primo piano c'è come sempre il calciomercato. Quasi un mese dall'apertura ufficiale della sessione estiva. Si lavora sia per chiudere alcune trattative già impostate nei mesi scorsi sia per intavolarne di nuove. Aggiornamenti sugli affari in entrata ed in uscita. Si parte da De Ketelaere, con un incontro (forse decisivo) a Lugano tra Maldini, Massara ed i dirigenti del Brugge. Daniel Maldini, invece, va allo Spezia in prestito. Si potrebbe riaprire la pista Renato Sanches, mentre Tomori e Kalulu rispondono alle domande dei tifosi e non solo. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.