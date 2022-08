MERCATO MILAN E TOP NEWS – Niente Ziyech e Kessié, rinnova Tomori

Un giovedì 11 agosto ricco di news in casa Milan. A farla da padrone è come sempre il calciomercato. La sessione estiva si è aperta lo scorso 1° luglio e sono già tante le trattative in ballo per i rossoneri. Aggiornamenti sugli affari del club di via Aldo Rossi. Si parte dalle novità su Ziyech, che non risulta essere nei piani del Milan. Stesso discorso per Kessié. Si era parlato di un possibile ritorno dell'ivoriano per via dei problemi avuti dal Barcellona nel tesseramento. Aria di rinnovo per Fikayo Tomori, mentre Massara e Florenzi fanno visita al giovane D'Alessio, in ospedale per un problema ad un occhio. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.