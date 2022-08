Milan, non tramonta l'idea N'Dicka per la difesa. Ultime sul centrocampista (getty images)

Altra mattina ricca di notizie a tinte rossonere. Dalla Germania parlano di come l'interesse del Milan per Evan N'Dicka sia ancora vivo, mentre a centrocampo i rossoneri potrebbero fare un pensierino su un giocatore in rottura con un club di Serie A. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.