Calciomercato Milan – Leao, tre grandi obiettivi: il rinnovo è vicino

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Rafael Leao. L'attaccante ha tre obiettivi importanti per questo 2022. In primis lo scudetto il Milan. Un traguardo fondamentale, con la squadra di Pioli che in questo momento è prima in classifica. Ricordiamo però che c'è anche la Coppa Italia, con il Milan che dovrà giocare il ritorno con l'Inter il 19 aprile prossimo. Al di là comunque degli eventuali trofei da alzare al cielo, Rafa è stato uno dei protagonisti del Diavolo in questa stagione. Ci sono pochi dubbi.

Un altro obiettivo è il rinnovo di contratto con il Milan. I rossoneri hanno fatto tutto quello che ritenevano opportuno per rinnovare il contratto di Leao, in scadenza nel 2024. La proposta è ritenuta soddisfacente dal giocatore, e dunque non dovrebbero esserci problemi. Qui entra in gioco Jorge Mendes, che sta trattando con la dirigenza rossonera. C'è però prima da risolvere la questione legata al risarcimento allo Sporting Lisbona, con il Tas che ha condannato il portoghese e il Lille al pagamento di 20 milioni di euro. Una volta sistemato il tutto ci sarà la firma fino al 30 giugno 2026.

L'altro obiettivo è il Mondiale. E' da un po' che il Ct Santos ha inserito Leao tra i giocatori impegni con la Nazionale portoghese, ma l'attaccante deve confermarsi in questo finale di stagione e anche e soprattutto nella prossima. Il Portogallo ha una grande potenziale offensivo, ma l'ex Lille ha caratteristiche uniche che potrebbero far comodo in Qatar. Deve migliorare nelle conclusioni, ma la base è ottima. Intanto con il Bologna potrebbe partire dalla panchina: pronto Ante Rebic, che è segnalato in buona condizione. Intanto il Milan pensa a un colpo dal Barcelona. Ecco chi è.

