“Una grande donazione”: Milan, stroncato l’acquisto di Emerson Royal

L'esordio di Emerson Royal al Milan non è stato dei migliori, anzi. Il terzino brasiliano, acquistato dal Tottenham per circa 15 milioni di euro, ha debuttato in partite ufficiali a Parma come subentrato e poi come titolare all'Olimpico contro la Lazio. Durante le sue apparizioni, i rossoneri hanno subito tre gol: uno a Parma e due a Roma, tutti dalla fascia destra difesa da Royal, che è apparso spesso in ritardo. Nel suo articolo su The Athletic di qualche giorno fa, il giornalista James Horncastle ha ironizzato sull'acquisto del terzino brasiliano da parte del Milan, esprimendo il suo parere senza mezzi termini.