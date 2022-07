Milan, sono le ore di De Ketelaere e Ibrahimovic: le ultime di mercato

Entra davvero nel vivo il mercato del Milan, che è pronto ad accelerare per aggiudicarsi Charles De Ketelaere: tra oggi e domani può arrivare la svolta decisiva. Intanto ci sono novità anche su Zlatan Ibrahimovic, che continuerà in rossonero. Nuova idea per il centrocampo, mentre un obiettivo si allontana un po': in questo pezzo faremo il punto sulle notizie rossonere più rilevanti di oggi, lunedì 18 Luglio. Nelle prossime schede le Top News odierne!