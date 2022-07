Dal Portogallo: “Accordo Leao-Sporting”. Si sblocca il rinnovo?

Sembra ad un passo l'accordo tra Rafael Leao e lo Sporting Lisbona sul contenzioso in piedi da anni. Il Milan osserva tutto con interesse

Daniele Triolo

Dopo anni di battaglie, finalmente, sembra arrivato ad una conclusione definitiva il contenzioso tra Rafael Leao, attaccante del Milan, e lo Sporting Lisbona, club in cui l'attaccante portoghese è cresciuto. E dal quale, nell'estate 2018, andò via a parametro zero. Rescisse unilateralmente il contratto, in seguito ad un'aggressione portata dai tifosi biancoverdi e subita dai calciatori dei 'Leões' all'interno del centro sportivo.

Questo è il motivo per cui lo Sporting ha portato in tribunale Leao. Per essere risarcito, visto che, quella stessa estate, il top player del Milan vincitore del 19° Scudetto si accasò al Lille, nella Ligue 1 francese. Nello scorso mese di maggio il Tribunale di Milano, confermando i giudizi espressi dai tribunali lusitani prima e dal TAS di Losanna poi, aveva dato ragione allo Sporting. Condannando Leao a risarcire il suo ex club di oltre 20 milioni di euro, interessi compresi.

Secondo quanto riferito, però, da 'A Bola', popolare quotidiano sportivo portoghese, grazie all'intervento dell'agente di Leao, Jorge Mendes, si è praticamente trovato un accordo extragiudiziale sulla base di 19 milioni di euro. Cifra, questa, che andrà divisa a metà con il Lille, club condannato in solido. Quindi, in pratica, Leao dovrà risarcire lo Sporting con 9,5 milioni di euro e non più di quello.

Una decisione, questa, che potrebbe giovare al Milan. Il Diavolo è da tempo impegnato nella trattativa per il rinnovo del contratto di Leao, il cui attuale accordo scade il 30 giugno 2024. L'attaccante lusitano, classe 1999, è destinato ad un aumento di stipendio significativo (il Milan aveva proposto un nuovo contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus anziché gli 1,5 che percepisce adesso), ma lui avrebbe voluto di più. Anche per via di questo contenzioso aperto.

Ora che, però, la cifra da corrispondere sarà più che dimezzata, Leao potrebbe anche venire incontro al Milan sul rinnovo del contratto. In fondo, lui a Milano sta bene. È titolare fisso ed indiscusso della squadra Campione d'Italia e ha sempre espresso la volontà di restare in rossonero. Difesa, due piste calde per il Milan: le ultime news di mercato >>>