Silvio Berlusconi è morto: calcio e politica in lutto | Milan News

Silvio Berlusconi, ex patron del Milan e proprietario del Monza, è morto all'età di 86 anni. Ha riferito la notizia 'La Gazzetta dello Sport'. L'annuncio del decesso di Berlusconi è arrivato, in tarda mattinata, dall'ospedale 'San Raffaele' di Milano. Berlusconi era ricoverato qui dallo scorso venerdì per 'accertamenti programmati' legati alla leucemia mielomonocitica cronica della quale soffriva da tempo.