Cagni: “Ibrahimovic? Grande rapporto con Pioli, come fai a non rinnovarlo?”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’allenatore Luigi Cagni, ai microfoni di ‘TMW Radio’, ha parlato del rapporto tra Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. Questo il suo pensiero sul rinnovo dello svedese: “So che se ho un bel rapporto con Ibrahimovic, come ce l’ha Pioli, me lo tengo tutta la vita. Ibra vuole vincere, è intelligente, se c’è un bel rapporto come fai a non rinnovare? E’ logico che non puoi costruire una squadra attorno a lui, ma se ho giocatori di questo tipo li tengo“.

INTANTO IBRA SI DIVERTE AD AUTOCELEBRARSI SUI SOCIAL >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>