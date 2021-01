Cagliari-Milan, Pioli: “Theo e Calhanoglu assenze pesanti”

MILAN NEWS – Giornata di vigilia che si è aperta con una brutta notizia: Theo e Hakan Calhanoglu sono positivi al Coronavirus e dunque salteranno Cagliari-Milan. Poco fa ha parlato in conferenza stampa, come di consueto, Stefano Pioli. L’allenatore rossonero ha affrontato tanti argomenti, tra cui anche questo. Ecco le sue parole: “Sono assenze importanti, ma è questo tipo di stagione. Le criticità ci sono, possono arrivare da un momento all’altro. Per questo abbiamo bisogno di una squadra pronta. Ce l’ho, siamo stati bravi finora. Sono sicuro che le qualità sono importanti e faremo una buona gara”.

