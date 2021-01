Cagliari-Milan, Pioli su Mandzukic: “La dirigenza sa cosa può servire”

MILAN NEWS – Domani si giocherà Cagliari-Milan e, come di consueto, alla vigilia è intervenuto in conferenza stampa Stefano Pioli, allenatore rossonero. Il tecnico ha affrontato diversi argomenti, tra cui ovviamente il mercato. Domande anche su Mario Mandzukic, attaccante croato classe 1986 che potrebbe arrivare a parametro zero. Proprio in queste ore sembra ormai vicinissimo un accordo. Pioli, però, non si è sbilanciato troppo. Ecco le sue parole a riguardo: “Partita importante domani, non posso commentare giocatori che non ho. Abbiamo una dirigenza brava, sappiamo tutti cosa serve e che se si può aumentare la competitività sarà fatto”.

