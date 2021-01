Cagliari-Milan, Pioli su Kjaer: “La sua presenza è importantissima”

MILAN NEWS – Domani ci sarà Cagliari-Milan, 18^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri hanno la possibilità di allungare in classifica e consolidare il primo posto. Nelle ultime giornate il Milan è tornato a non prendere gol, il tutto coinciso con il rientro in campo di Simon Kjaer, danese classe 1989. Di lui ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match. Ecco le sue parole: “La sua presenza è importante per gli aspetti difensivi. Chi sta dietro è importante nel guidare la squadra, è importantissimo come lui sta in campo. Ma non è un singolo giocatore a determinarlo. Noi però siamo una squadra offensiva. Dobbiamo creare più occasioni degli avversari e dobbiamo continuare a farlo”.

