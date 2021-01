Cagliari-Milan, Pioli su Ibrahimovic: “Giochiamo bene per i principi di gioco”

MILAN NEWS – Giornata di vigilia e di conferenza stampa. Come di consueto da Milanello ha parlato Stefano Pioli, allenatore rossonero, in vista di Cagliari-Milan di domani sera, in Monday Night, per la 18^ giornata del campionato di Serie A. Tra i tanti argomenti affrontati, si è parlato anche del ritorno di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981. Noi di PianetaMilan.it, gli abbiamo chiesto cosa vuole rispondere a chi dice che la squadra gioca meglio senza Ibra. Ecco le sue parole: “Credo che la squadra abbia dimostrato di avere principi di gioco ben assimilati e che tutti siano in grado di sfruttare al massimo le caratteristiche dei singoli. Dire che senza Ibra giochiamo meglio è una cosa che non sta nè in cielo nè in terra. Le partite si ha più possibilità di vincerle se si ha un’idea già precisa e si sa cosa bisogna fare. Noi abbiamo dimostrato di saperlo fare”.

