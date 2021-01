Cagliari-Milan, Pioli: “Il titolo d’inverno conterebbe davvero poco”

MILAN NEWS – Domani si giocherà Cagliari-Milan, 18^ giornata del campionato di Serie A. Con una combinazione di risultati, i rossoneri potrebbero anche diventare campioni d’inverno, cosa che non succedeva dalla stagione 2010/11, quando poi i rossoneri hanno vinto lo Scudetto. Sembra però poco interessato a questo piccolo titolo Stefano Pioli, che in conferenza ha risposto così: “Ci sentiamo di aver fatto e di star facendo un buon lavoro. Ma dobbiamo continuare. Anche se arrivasse il titolo d’inverno conta davvero poco. Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, sarà difficile. Dobbiamo affrontarla come la più importante del campionato”.

