Cagliari-Milan, Pioli: “Col Covid dobbiamo essere tutti pronti”

MILAN NEWS – Un’altra partita in emergenza per i rossoneri di Stefano Pioli. Anche Cagliari-Milan, 18^ giornata del campionato di Serie A, vedrà gli ospiti pieni di assenze. Sono ben quattro infatti i giocatori positivi al Coronavirus. Proprio di questo ha parlato l’allenatore milanista nella conferenza stampa della vigilia tenuta oggi a Milanello: “Siamo abituati e pronti. Per questo chiedo di essere sempre pronti e dentro la preparazione. Tutti possono essere determinanti. Va affrontata con grande determinazione. Abbiamo sempre trovato nuove energie e di avere una nuova possibilità per dimostrare il nostro valore”.

LEGGI TUTTE LE PAROLE DI PIOLI IN CONFERENZA >>>