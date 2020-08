Cagliari, allarme coronavirus: tre positivi. Cancellato il ritiro di domani?

ULTIME NOTIZIE CAGLIARI NEWS – Da qualche settimana è ritornato lo spettro coronavirus. Dopo l’aumento dei contagi in Italia, inizia a tremare anche il calcio. Allarme rosso per il Cagliari che, dopo la positività di Kiril Despodov comunicata nei giorni scorsi, registra altri tre casi legati al Covid-19. Ancora non è stata resa nota l’identità dei calciatori e in serata è atteso un comunicato ufficiale del club. Secondo quanto riferisce ‘Unione Sarda’, però, c’è anche un forte rischio di dover rimandare il ritiro, inizialmente previsto per domani.

