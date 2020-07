Buon compleanno Leo Duarte! Gli auguri del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte:acmilan.com)

La sua prima stagione in rossonera è stata frenata dagli infortuni, che non gli hanno permesso di esprimere tutte le sue qualità. Prima la frattura del calcagno a fine novembre, che lo ha tenuto ai box diversi mesi; poi, al rientro, alcuni problemi muscolari che lo hanno fermato proprio alla ripresa della stagione dopo l’emergenza Covid-19. Léo, ti aspettiamo presto in campo. Oggi però festeggiamo insieme a te i tuoi 24 anni: buon compleanno!

