Buon compleanno Biglia: gli auguri del Milan per i suoi 34 anni

Tre stagioni in rossonero, con la sua sapiente regia in mezzo al campo. Lucas Biglia, centrocampista argentino classe 1986, oggi festeggia 34 anni. Arrivato dalla Lazio nell’estate del 2017, nella sua esperienza al Milan ha finora collezionato due gol e due assist, mettendo la sua esperienza al servizio della squadra. Ora per lui è giunto il momento di festeggiare: buon compleanno Lucas, da parte di tutta la famiglia rossonera!

