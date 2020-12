Buon compleanno a Marco Van Ginkel: l’ex Milan compie 28 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Festeggia oggi il suo 28esimo compleanno Marco Van Ginkel.

I tifosi rossoneri lo ricordano in quanto nella stagione 2014/2015, il centrocampista olandese vestì la maglia del Diavolo. In totale per lui 18 partite giocate e 1 rete messa a segno. Attualmente Van Ginkel gioca nel PSV. Come detto, gioca in mezzo al campo, ed è molto abile nel tiro dalla distanza con entrambi i piedi. Inoltre, è dotato di una buona fisicità. Tanti auguri a Van Ginkel, giocatore sul quale il Milan ha creduto poco.

