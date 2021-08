Bundesliga – Bielefeld-Eintracht 1-1: Hauge ancora in gol (Video)

Ottimo impatto per Jens Petter Hauge in Bundesliga. L'ex Milan a segno anche oggi con il suo Eintracht Francoforte

Difficile immaginare un impatto migliore per Jens Petter Hauge con l'Eintracht Francoforte. L'ex Milan, infatti, è andato a segno anche oggi in occasione del match di Bundesliga contro l'Arminia Bielefeld. Questa è la seconda rete in sole tre presenze nel campionato tedesco. Il norvegese ha coronato un'azione da play station dei suoi con una zampata nel cuore dell'area avversaria. Ecco il video del super gol. Le Top News di calciomercato sul Milan: attesa per Bakayoko, Faivre obiettivo numero uno