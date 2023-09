Bufera Barcellona, accusato di corruzione per il caso Negreira

Il Barcellona e i suoi ex presidenti, rischiano tantissimo. Come riportato da SportMediaset, Joaquín Aguirre, giudice istruttore del Tribunale Numero 1 di Barcellona, ha accusato il blaugrana di corruzione per il caso Negreira, alle cui società (la Nidsal SCP e la Dasnil 95 SL), tra il 2001 e il 2018, il Barcellona ha riconosciuto compensi superiori a 7,3 milioni di euro. Oltre alla società, accusati anche Enríquez Negreira e suo figlio, oltre agli ex presidenti del Barça Josep María Bartomeu e Sandro Rosell. Il Barcellona potrebbe andare incontro ad una multa pari almeno "al triplo del valore del beneficio" oppure a una "interdizione speciale per un periodo da uno a sei anni", come previsto dall’articolo 286 bis del codice penale spagnolo. LEGGI ANCHE: Milan, bilancio in utile di 6 milioni. Non accadeva dal 2006