Bucciantini: ”Ecco le qualità di De Ketelaere che piacciono a Pioli”

Uno degli obiettivi più concreti per il calciomercato del Milan è sicuramente Charles De Ketelaere . Il fantasista del Bruges è stato seguito per lungo tempo da Maldini e Massara , che da pochi giorni sono partiti all'offensiva con una proposta ufficiale al club della Jupiter Pro League.

A proposito dell'interesse rossonero per De Ketelaere, Marco Bucciantini ha voluto dire la sua ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue affermazioni: "Sulla carta è facile comprendere ciò che il Milan ricerca, un 10, il sostituto di Franck Kessie e un centrale difensivo. Stanno cercando profili duttili e di qualità. I motivi per cui De Ketelaere piace a Pioli sono: il ritmo che esprime con il suo gioco e la sua capacità di legare con i compagni in campo. Inoltre, i suoi dati anagrafici favoriscono il colpo". Milan, individuato il difensore per Pioli. Le ultime news di mercato >>>