Brescia-Monza, presente Tonali al ‘Rigamonti’ ad assistere al match | News

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è presente allo stadio 'Rigamonti' ad assistere alla partita tra Brescia e Monza

E' attualmente in corso il match d'andata delle semifinali dei playoff di Serie B tra Brescia e Monza. Le due squadre sono in lotta per conquistare il terzo ed ultimo posto per accedere in Serie A. Dopo le promozioni dirette di Lecce e Cremonese, oltre ai due club lombardi, lottano per la promozione anche Benevento e Pisa.