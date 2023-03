Brescia, la cessione di Tonali ha generato 12 milioni di plusvalenza | News

L'acquisto di Sandro Tonali da parte del Milan è stato uno dei tanti riusciti negli ultimi anni. Il calciatore è stato fondamentale per i rossoneri nella passata stagione per la conquista dello scudetto e continua la sua crescita personale insieme al resto della squadra. Se il suo arrivo alla corte di Pioli ha generato dei benefici, anche il suo vecchio club ha beneficiato della sua cessione. Secondo quanto riferisce il quotidiano 'Bresciaoggi', il riscatto di Sandro Tonali da parte del Milan avrebbe generato 12 milioni di euro di plusvalenza al Brescia. Nonostante i rossoneri abbiano acquistato il calciatore ad una cifra inferiore rispetto a quella concordata inizialmente (27,77 milioni di euro anziché 35,15 milioni), il Brescia può comunque essere soddisfatto di aver intascato un'ottima cifra, anche se ha dovuto versare ai rossoneri cinque milioni di euro di penale. Calciomercato Milan - Torna in auge il nome di un vecchio obiettivo.