Brescia, Cellino ma che combini? Delneri esonerato dopo due gare

BRESCIA, DELNERI VIA DOPO SOLO DUE PARTITE!

ULTIME NOTIZIE BRESCIA – Ci sono cose che nel calcio non cambieranno mai e una di queste è la tendenza di Massimo Cellino, oggi presidente del Brescia, in passato anche di Leeds e Cagliari, ad esonerare i propri allenatori. Dopo la stagione turbolenta dello scorso campionato, con le Rondinelle retrocesse dalla B alla A e con Cellino che ha optato per cambiare guida tecnica parecchie volte (Corini, poi Grosso, poi ancora Corini e infine Diego Lopez) ad agosto si era optato per puntare sull’esperienza di Gigi Delneri. Eppure anche l’ex allenatore della Juventus e della Roma non se la passa bene, tanto che dopo due gare ed un punto in classifica è già stato messo alla porta. Al suo posto torna Diego Lopez, ma si sa con Cellino c’è poco da star tranquilli.

