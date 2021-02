Brambati: “Romagnoli giocatore sopravvalutato, Milan sulle gambe”

Milan, parole su Romagnoli e non solo

Il procuratore sportivo Massimo Brambati trova un alibi per il Milan dopo la sconfitta nel derby. Impietose le dichiarazioni su Alessio Romagnoli. Ecco il suo pensiero ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Gli impegni europei hanno influito sul Milan. Assurdo che giochi domenica pomeriggio dopo aver giocato giovedì sera. Il Milan era sulle gambe, non ho visto la solita freschezza atletica. Una giustificazione per questo a Pioli la do. Però è anche vero che con lo Spezia ha avuto tutta la settimana per prepararsi e abbiamo visto la prestazione messa in campo. Per me il Milan è in calo e si sono visti un po’ i limiti di questa squadra”.

Sulle critiche a Romagnoli

Sono giuste. Per me è un giocatore sopravvalutato, lo dico da tempo. Non lo metterei nella mia squadra ideale, neanche in panchina. Ha affrontato Lukaku come un giocatore dilettante in qualche frangente. Oggi marcare Lukaku è difficile, ma se sai che è mancino non lo fai andare via in quel modo in quella posizione”.

