Brahim Diaz: “I tifosi apprezzeranno il mio lavoro e le mie accelerate”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il neo attaccante del Milan Brahim Diaz ha rilasciato un’intervista esclusiva al canale tematico rossonero Milan TV.

L’attaccante di Malaga ha parlato anche delle sue qualità e cosa apprezzeranno i tifosi rossoneri di lui: “Quello che apprezzeranno di me sarà il lavoro, credo che a un giocatore non basti il talento. Spero che i tifosi si divertano con me e le mie accelerate sulle fasce o centralmente. Dobbiamo divertirci tutti insieme. Forza Milan!”, ha dichiarato a Milan TV.

