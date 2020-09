Calciomercato Milan – Che zavorra, non ci sono offerte! / News

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Arrivato ormai un anno e mezzo fa per 45 milioni, Paquetà non è mai riuscito a esplodere in rossonero. Dopo i primi sei mesi a buon livello con Gattuso in panchina, il brasiliano è calato vistosamente e l’anno scorso ha deluso le aspettative. Il Milan lo reputa sacrificabile, anche perché il peso a bilancio è molto. Non necessita di rientrare con la cifra e si accontenterebbe anche di soli 20 milioni. La sua cessione aprirebbe le porte all’arrivo di un esterno d’attacco o di una prima punta da alternare a Zlatan Ibrahimovic. Per ora, però, è tutto fermo…

Calciomercato Milan: il futuro di Paquetà

Esatto, perché in questo momento non ci sono offerte per il brasiliano. Il Milan, di fonte a un’offerta di 20 milioni di euro potrebbe far partire il centrocampista, ma al momento non ci sono state proposte concrete. Paqueta interessa a Fiorentina e Lione, ma non c’è stato alcun affondo da parte delle due società per l’ex Flamengo. Non si può dunque certo parlare di trattativa. Semplici sondaggi. Nessuno sembra intenzionato a fare vere offerte per lui. Se alla fine Paquetà dovesse rimanere al Milan, uno dei principali obiettivi di Stefano Pioli dovrà necessariamente essere quello di recuperarlo. Nelle prime due sgambate stagionali ha fatto bene, ora il vero banco di prova: la continuità.

