Braglia: “Il Milan arriverà tra le prime quattro. Ibrahimovic leader”

MILAN NEWS – È un Milan decisamente sorprendente. Un Milan nuovo, che continua a vincere e stupire. Primo in classifica, primo nel girone europeo. A trascinarlo, come dieci anni fa, c’è ancora Zlatan Ibrahimovic. Ovviamente ci si chiede dove potrà arrivare la squadra rossonera, il cui primo obiettivo però non cambia: arrivare in Champions League e quindi nelle prime quattro del campionato. A TMW Radio ha parlato Simone Braglia, ex portiere, che ha commentato così: “Non ha una rosa d’esperienza e i campionati si vincono sul finale. La rosa attuale non so se può giocarsi lo Scudetto, ma la metto tra le prime quattro. Ibrahimovic è il vero leader della squadra, ha fatto maturare tutti, ma va gestito, perché la sua età conta”.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>