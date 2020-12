Braglia: “Donnarumma resterà al Milan. Non pensa ai soldi” | News

Ultime Notizie Milan News: Braglia parla di Donnarumma

MILAN NEWS – L’ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Braglia ha parlato di Gianluigi Donnarumma e del momento che sta vivendo.

"Donnarumma ha riacquisito in queste prime 14 giornate di campionato una serenità che lo aveva contraddistinto a inizio carriera. Adesso sta ragionando con la sua testa, con il cuore, non pensando ai soldi. Adesso è uno dei protagonisti della stagione ed è un fattore in più anche per la nostra Nazionale. Il rinnovo è già deciso, sta pensando soprattutto alla famiglia, penso resterà al Milan".