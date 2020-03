Botafogo, Honda subito in gol: è il 100esimo in carriera

ULTIME NEWS – L’esperienza al Milan non è stata particolarmente felice, ma Keisuke Honda ne giocate di partite e cambiate squadre da quel momento. Lo scorso gennaio ha firmato con il Botafogo, trasferendosi in Brasile. Il giapponese ha subito segnato all’esordio. Si tratta del 100esimo gol in carriera.

Un bel traguardo per Honda, il quale ha giocato e segnato con club di tutti e cinque i continenti. Se non si tratta di record, resta comunque tra i pochi calciatori ad averlo fatto. Con il Milan Honda segnò 11 gol e servito anche 14 assist in 92 partite. Intanto il Milan, in attesa di riprendere la Serie A, sta già pensando al futuro. E la separazione con Pioli non è così scontata: Gazidis potrebbe aver cambiato idea >>> SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android