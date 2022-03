Bosnia, nessun infortunio per Krunic ma salta il match per febbre | News

Rade Krunic salterà il match di questa sera tra Bosnia Erzegovina e Lussemburgo: il centrocampista del Milan, però, non è infortunato

Questa sera la Bosnia Erzegovina affronterà in amichevole il Lussemburgo. La nazionale balcanica non sta attraversando un buon periodo come testimoniano le due sole vittorie nelle ultime quattordici partite. Questa sera non potrà scendere in campo il centrocampista del Milan Rade Krunic. Nei giorni scorsi l'ex Empoli ha accusato un leggero infortunio muscolare durante la partita persa contro la Georgia, ma pare che l'allarme sia rientrato. Dunque, per quale motivo Krunic non giocherà questa sera?