Bosnia-Iran 0-2, Krunic in panchina

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brutta sconfitta per la Bosnia in amichevole contro l’Iran. Gli ospiti hanno vinto per 2-0 grazie ai gol di Kaveh Rezai e Ghaedi. Rade Krunic, centrocampista del Milan e nazionale bosniaco, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti del match. Sorte opposta ad un suo compagno di squadra e di reparto. VAI ALLA NOTIZIA >>>