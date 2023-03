Bosnia, l’elenco dei convocati: c’è il rossonero Krunic | News

Sono 25 i calciatori convocati dal Commissario Tecnico della nazionale bosniaca Faruk Hadzibegić per le gare delle qualificazioni ai prossimi Europei del 2024. Il c.t. ha inserito nella lista alcuni calciatori che militano nel campionato di Serie A come Edin Dzeko e il centrocampista del Milan Rade Krunic. Prima chiamata anche per il giovane talento in forza alla Roma Benjamin Tahirovic. Ecco, di seguito, la lista completa dei convocati della Bosnia.