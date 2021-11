Bordeaux-Brest, Milan attento: ma la sfida Adli contro Faivre delude

Lo scorso weekend è andata in scena la sfida tra Bordeaux e Brest. Yacine Adli contro Romaine Faivre: il Milan osserva, ma i due deludono

Lo scorso weekend, in Ligue 1, è andata in scena la sfida tra Bordeaux e Brest. Un match che ha visto un Milan interessato molto da vicino per due motivi che rispondono a due nomi: Yacine Adli e Romain Faivre. Il primo sarà rossonero a luglio, il secondo continua ad essere monitorato. Entrambi, però, hanno giocato una partita decisamente insufficiente. Il quotidiano francese 'L'Equipe' ha assegnato un 5 in pagella a Faivre , che ha sulla coscienza un gol sbagliato a tu per tu con il portiere avversario. Impetoso 4 per Adli, che rappresenta al meglio le prestazioni di una squadra che è solo ad un punto dalla zona retrocessione. Le Top News di oggi sul Milan: Pioli rivoluziona la trequarti, Pellegri parte a gennaio?