Bonucci: “Ma dobbiamo avere paura di questi?”. Poi il Milan stravincerà

Leonardo Bonucci, ex difensore del Milan, ha fatto molto discutere in All or Nothing, la docu-serie di Netflix sulla Juventus

Salvatore Cantone

Leonardo Bonuccie il Milan. Una storia d'amore che in realtà non può neanche considerarsi tale. Arrivato nel luglio 2017, il difensore doveva essere il primo pilastro su cui costruire un grande ciclo, ma le cose sono andate in maniera diversa. La professionalità del giocatore è fuori discussione, ma le sue prestazioni sono state al di sotto delle aspettative, così come quelle di tutto il Milan.

E' chiaro che non un difensore, per quanto forte, non può fare miracoli se la squadra attorno non gira. Il problema è che nell'anno successivo Bonucci decide di tornare alla Juventus, smentendo di fatto la scelta fatta nell'estate precedente. Insomma, una serie di decisioni che hanno prima scontentato i tifosi bianconeri e poi quelli rossoneri, anche se, ripetiamo, la professionalità dell'ex Bari non è discussione.

Tornando al presente, 'All or Nothing', la docu-serie di Netflix che racconta la stagione 2020-21 della Juventus, mette in evidenza il Bonucci leader sia dei bianconeri e sia nell'Italia di Mancini. La serie manda in onda un video in cui il difensore carica i suoi durante l'intervallo di Juventus-Milan del 9 maggio scorso. I rossoneri sono in vantaggio grazie alla bellissima rete di Brahim Diaz. Bonucci, negli spogliatoi, decide di suonare la carica: "Guardiamo questa c***o di lavagna, abbiamo paura del Milan? Non può essere, dobbiamo giocare con la testa libera! È un momento difficile ma la testa libera aiuta a far andare le gambe".

E' chiaro l'intento di Bonucci di spronare la sua squadra, ma di fatto il Milan si dimostra superiore alla Juventus. La partita, infatti, finisce 3-0 grazie al gol di Rebic e il bellissimo stacco di testa di Tomori. In più gli uomini di Pioli si dimostreranno superiori anche in tutta la stagione, visto che termineranno il campionato al secondo posto. I bianconeri, invece, finiranno quarti grazie al pareggio tra Napoli e Verona all'ultima. Insomma, Bonucci ci ha provato, ma il Milan è stato superiore.