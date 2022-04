Bonan: “Milan? Abbiamo per mesi sottovalutato la sua rosa”

Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando del Milan e della sua stagione in generale

Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, ha parlato della stagione del Milan, con la squadra di Pioli attualmente al primo posto in classifica. Ecco cosa ha detto: "Abbiamo per tanti mesi sottovalutato la rosa del Milan. Ha due centravanti che possono essere riassunti in uno: o gioca uno o gioca l'altro e sono davvero l'ideale per la squadra. Sia a centrocampo che in difesa il Milan ha individualità di altissimo spessore: Tonali è ora il centrocampista italiano più in palla di tutti, ma anche Kessie, Diaz che è un trequartista di ruolo molto bravo, ha gli esterni come Leao e Theo Hernandez, che rappresenta l'uomo in più del Milan. È una squadra costruita bene con dei grandi giocatori. Il Milan è favorito perché ha la testa, il morale e un'ottima squadra".Intanto ecco l'offerta del Milan per un grande talento