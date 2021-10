Bologna-Milan, Orlando: “Rinunciare sempre a tanti giocatori è dura”

Orlando ha parlato del Milan e delle tante assenze che colpiscono frequentemente la squadra rossonera. Ecco le sue dichiarazioni.

In vista di Bologna-Milan, ha parlato Alessandro Orlando ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Ecco le sue parole sui rossoneri e sulle difficoltà: "Rinunciare sempre a tanti giocatori è dura. Se vogliamo in questo momento è l'unica antagonista al Napoli e le assenze pesano ancora di più. Non credo comunque che il Milan anche al completo riesca a tenere certi ritmi; Inter e Juve ci sono, il Napoli può inciampare e il Milan tra le squadre di vertice ha la rosa meno completa, con meno alternative, pur riuscendo comunque ad offrire sempre ottime prestazioni".