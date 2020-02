Bologna, Mihajlovic dimesso dall’ospedale: condizioni molto buone

NEWS – Come viene riportato dall’agenzia di stampa ANSA, Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è stato dimesso questa mattina dall’Istituto di Ematologia Seragnoli di Bologna.

Mihajlovic, dopo essere stato sottoposto per due settimane a una terapia antivirale, è in condizioni molto buone, cosi come si legge nel bollettino diramato in mattinata dall’ospedale. L’ex tecnico del Milan, ancora una volta, potrebbe sorprendere tutti e essere in panchina questa sera all’Olimpico contro la Roma. Intanto il giornalista Franco Ordine ha parlato del derby di domenica, continua a leggere >>>

