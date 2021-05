Bologna-Juventus, lo striscione dei tifosi rossoblu: “Sbranateli” (FOTO)

I tifosi del Bologna hanno esposto uno striscione fuori al centro sportivo ‘Niccolò Galli’ in vista della gara contro la Juventus

I tifosi del Bologna vogliono una grande gioia contro la Juventus. Dopo lo striscione dei giorni scorsi: "Diamo un senso a questa stagione: togliamo ai gobbi ogni soddisfazione", c'è stato di fatto un proseguo in vista della gara di domani. Davanti al centro sportivo "Niccolò Galli", infatti, i tifosi del Bologna hanno esposto un nuovo messaggio indirizzato ai giocatori di Mihajlovic: "Sbranateli". Ecco la foto. Insomma, il Bologna cercherà di fermare in tutti i modi la Juventus per regalare una soddisfazione ai propri tifosi.