Bologna, i tifosi contro la Juve: “Togliamo ai gobbi ogni soddisfazione” (FOTO)

Il Bologna non ha più niente da chiedere al campionato, ma i tifosi caricano la squadra in vista del match contro la Juventus. Lo striscione

L'ultima giornata di Serie A sarà di fondamentale importanza per decidere gli ultimi piazzamenti in Champions League. Con Inter e Atalanta sicure del posto, saranno Milan, Napoli e Juventus a giocarsi due posti. Tra le tre squadre sono sicuramente i rossoneri ad avere il match più complicato, visto l'impegno in trasferta contro l'Atalanta. I partenopei giocheranno in casa contro il Verona, mentre i bianconeri in trasferta a Bologna. I ragazzi di Ivan Juric non hanno nulla da chiedere al proprio campionato, così come i rossoblù di Sinisa Mihajlovic. Gli ultras felsinei, però, non hanno nessuna intenzione di regalare il match alla Juventus, anzi stanno facendo di tutto per caricare la squadra. Come mostra una foto pubblicata da 'Supertifo' i tifosi hanno mostrato uno striscione molto eloquente, che recita così: "Diamo un senso a questa stagione: togliamo ai gobbi ogni soddisfazione". Un buon motivo per il Milan per guardare al prossimo turno con più ottimismo? Intanto ecco la nostra esclusiva con Donadoni. Ecco cosa ci ha detto su Atalanta-Milan e sul mercato.