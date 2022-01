Bologna, contro l’Inter è emergenza totale: 8 assenze sicure e 3 dubbi

Il Bologna si appresta ad affrontare la partita contro l'Inter in emergenza totale. Per Sinisa Mihajlovic ci sarà una squadra da inventare

Bologna-Inter sarà la partita che inaugurerà il ritorno della Serie A nel giorno dell'Epifania. La situazione Covid è tutt'altro che sotto controllo per i club, che sono alle prese con diverse positività. Queste, sommate agli acciacchi fisici dei calciatori, costringeranno gli allenatori, in alcuni casi, ad inventare le formazioni da schierare in campo. È il caso proprio del Bologna che, contro i nerazzurri, conta addirittura 8 indisponibili. Mancheranno, infatti, Dominguez, Hickey, Barrow, Viola, Mbaye, Schouten, Kingsley e Molla. A queste di aggiungono le possibili assenze di Santander (bloccato in Paraguay) e Vignato (febbre). Anche Orsolini non è al meglio.