Boban: “Ibrahimovic un genio. Con lui è cambiata tutta la squadra”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In esclusiva ai microfoni della Gazzetta dello Sport è tornato a parlare l’ex CFO del Milan Zvonimir Boban. L’ex dirigente rossonero ha detto la sua in particolare sul futuro di Zlatan Ibrahimovic e l’importanza del suo ruolo nello spogliatoio del Milan. “Ibrahimovic è un genio, una forza della natura e fa ancora la differenza. È fondamentale che rimanga ancora almeno per un anno. La sua importanza è evidente e ha molteplici aspetti. Con lui è cambiato tutto nella squadra, a cominciare dalla crescita dei giovani. Basta vedere Rafael Leao che è un talento straordinario, ma aveva bisogno di una guida e ha avuto la migliore possibile. Per tutto questo, dobbiamo sempre ringraziare e rispettare Zlatan”, ha dichiarato il croato.

